V Luki Koper pretovorili rekordnih 900.000 vozil

Luka Koper je na terminalu za avtomobile letos pretovorila rekordnih 900.000 vozil, s čimer so za skoraj 100.000 enot presegli dosedanji rekord pretovora vozil iz 2022. Letošnja rast pretovora na segmentu vozil je po navedbah družbe izjemna tudi v primerjavi z glavnimi avtomobilskimi terminali po Evropi.

Na terminalu za avtomobile in ro-ro so v Kopru sicer že novembra presegli lanskoletni skupni pretovor 801.036 vozil. Poleg tega so v preteklem mesecu z 88.837 pretovorjenimi vozili dosegli nov mesečni rekord pretovorjenih vozil, s čimer so starega popravili za 1304 vozil.

V Luki Koper ocenjujejo, da so odlično poslovali na vseh blagovnih segmentih in področjih delovanja, najbolj pa so izstopali dosežki na kontejnerskem, avtomobilskem in potniškem terminalu ter terminalih za tekoče in hlajene tovore, kjer so dosegli in presegli kadarkoli doslej zabeležene količine pretovora.

Na kontejnerskem terminalu so tako v začetku decembra drugič v zgodovini pristanišča dosegli milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU), kmalu zatem pa tudi presegli lanskoletno rekordno številko 1.017.798 TEU.

V luki nadaljujejo z začrtanim planom naložb. V letošnjem letu so odprli novo kaseto za skladiščenje avtomobilov in zgradili dodatne frigo priključke, zaključujejo pa tudi zunanji kamionski terminal, ki ga bodo odprli v začetku januarja. V družbi so določili tudi smer razvoja družbe in sprejeli strateški poslovni načrt do leta 2028, so še zapisali v sporočilu.