V Milanu eksplodiral kombi z dvajsetimi jeklenkami kisika

V Milanu je okrog 11.30 na območju predela Porta Romana eksplodiral kombi, ki je prevažal jeklenke kisika v bližnji dom za starejše. Eksplozija je povzročila razdejanje, vnel se je požar, ogenj je segel do tretjega nadstropja bližnje palače. Zgorelo je med drugim deset avtomobilov. Evakuirali so 200 ljudi.

Mimoidoči so opazili kombi v ognju, kmalu zatem je počilo. Voznik je uspel pravočasno izstopiti in je poskusil gasiti požar, pri čemer se je opekel v roko in nogo. Gasilci so požar pogasili, karabinjerji pa so zavarovali območje. Kombi je prevažal dvajset jeklenk kisika po 32 litrov.