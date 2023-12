V Monopolyju za FJK ni prostora za Slovence in Furlane

V namizni igri Monopoly, posvečeni Furlaniji - Julijski krajini, ki so jo izdali ob 10. rojstnem dnevu nakupovalnega centra Tiare shopping v Vilešu, nastala pa je med drugim s podporo institucionalnega partnerja, deželne agencije PromoturismoFVG, ter s pokroviteljstvom blagovne znamke Io sono Friuli Venezia Giulia, ni bilo prostora za Slovence, Furlane in Nemce oz. za manjšine. Skoraj popolnoma so odpisali tudi slovenske občine. Izjemi sta namreč le dve, imata pa povsem stransko vlogo.

V reprodukciji slovite igre Monopoly (po novem se tudi v Italiji uporablja angleško ime) so namreč tradicionalne ulice preimenovali z imeni krajev iz FJK. »Najcenejši« lokaciji sta Milje in Gradež, najdražji pa Krmin in Gradišče, vmes pa lahko med drugim igralec »kupi« Oglej, Palmanovo, Čedad, San Daniele, a tudi manj poznane kraje, kot so Clauiano, Polcenigo, Sesto al Reghena, ali Valvasone Arzene, ki je sicer napačno zapisan – Valvasone Arzeme. Prestolnice (nekdanjih) pokrajin odigravajo vlogo železniških postaj, dve izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij, in sicer Trbiž in Lignano Sabbiadoro, pa sta »javna razsvetljava« in »mestni vodovod«.

Le Sappada, ne pa tudi Plodn

Izbiro omenjenih lokacij so utemeljili s tem, da gre za kraje, ki so pomembni s turističnega vidika, jih ščiti Unesco, sodijo med najlepše zaselke v Italiji ali pa so znani zaradi vinske oz. kulinarične ponudbe. Deželni Monopoly pa – tako pravijo – »spremlja igralce po ozemlju, ki je zelo pomembno z zgodovinskega, kulturnega, krajevnega in enogastronomskega vidika«. Škoda pa, da so pri tem pozabili, da je dodana vrednost FJK tudi jezikovna in posledično kulturna raznolikost. V igri sta npr. prisotna kraja Sappada Vecchia in Sauris, pri njiju pa niso dodali imen Plodn in Zahre.

Monrupino in Prosecco

Prostora ni niti za furlanščino, povsem pozabili pa so na slovenščino. Svojega kotička na igralni plošči si ni prislužila nobena slovenska občina. Omenjen je le Monrupino (o imenu Repentabor ne duha ne sluha) in še to le v kviz-kartici Dogodek (Imprevisti). Kdor naleti na to kartico, mora plačati, ker je bil povabljen na Kraško ohcet oziroma le na Nozze carsiche. Od vasi, ki so pretežno slovenske, pa je le Prosecco (besede Prosek niso dodali) omenjen v kartici Blagajna (Probabilità), s katero igralec pridobi nekaj denarja v obliki vračila davka za vinograd na Proseku. Naj še dodamo, da je naveden tudi projekt GO! 2025 oz. Evropska prestolnica kulture, v igri pa odigravajo pomembno vlogo večinoma občine, ki so tudi pokroviteljice projekta. Zaradi tega smo včeraj zmotili nekaj županov slovenskih občin, ki so nam povedali, da prošnje za pokroviteljstvo niso prejeli.

Če torej strnemo: v FJK so vnovič pozabili na jezike, zaradi katerih ima dežela poseben statut. Sicer to žal ni več nikakršno negativno presenečenje, temveč stalnica. O tem priča že samo geslo za turistično promocijo dežele, ki bi morala svoj imidž graditi tudi na večjezičnosti, promovirajo pa jo z izključno italijanskim »Io sono Friuli Venezia Giulia«.