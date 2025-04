Včeraj, nekaj minut pred 14. uro, so policisti prejeli obvestilo očividca, da je v morju med Izolo in Piranom zagledal truplo, poročajo Primorske novice.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt, z ogledom ni ugotovil znakov kaznivega dejanja, odrejena je še sanitarna obdukcija. Policisti so kasneje potrdili identiteto, in sicer gre za 69-letno domačinko, so sporočili iz koprske policijske uprave.