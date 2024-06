V Nadiži nenehno iščejo tri mlade, ki jih je včeraj odnesel tok (VIDEO)

Iskalna akcija za tremi mladimi, dvema dekletoma in fantom, ki jih je včeraj pri Premarjagu, medtem ko so bili na rečnem otoku, odnesla Nadiža, se nenehno in množično nadaljuje. Gasilci s posebnimi enotami za vodno reševanje, gorski reševalci in pripadniki drugih sil si na moč prizadevajo, da bi našli trojico, v upanju, da bi dekleti in fanta našli še pri življenju. Danes jih iščejo zlasti nekoliko južneje od Premarjaga. Ponoči so reševalci zaznali signal mobilnika enega od pogrešanih. Drugih pozitivnih novosti do 10.30 žal še ni bilo.

V iskalni akciji je udeleženih okrog 40 gasilcev, območje med drugim preletava gasilski helikopter in uporabljajo tudi drone.