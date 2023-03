Prostovoljci civilne zaščite in gasilci so že od sinoči na delu v kraju Muzzana del Turgnano na Videmskem, kjer se je strupena tekočina razlila v namakalni kanal na območju treh kilometrov. Ugotovili so, da naj bi šlo za olgljikovodike, saj je včeraj med drugim tudi močno zaudarjalo po kurilnem olju. Oljnato snov so zajezili in omejili s pivniki.

Tamkajšnje omrežje namakalnih kanalov je med drugim povezano z reko Muzzanello, ki se preko potoka Cormor izliva v laguno pri Maranu.