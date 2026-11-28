V tržiškem pristanišču so v prvih desetih mesecih letos po podatkih goriškega carinskega urada pretovorili 7112 ton orožja. Na ladje so ga naložili 6157 ton, od tega 2585 ton za države zunaj Evropske unije, raztovorili pa so ga 955 ton, od tega 29 ton iz tujine. Številke, ki jih je samostojna novinarka Linda Maggiori 25. novembra objavila v reviji Altreconomia, sta tržiška odbor No Imec in Tržiški odbor za Palestino označila za »osupljive«.

Odbora sta 14. novembra v lokalu Il Carso in Corso v Tržiču predstavila prizadevanja za dostop do carinskih podatkov. Italijanski državni svet je oktobra zavrnil pritožbo carinskega urada v Ravenni, ki je novinarki odrekel dostop do zbirnih podatkov o pošiljkah orožja. Podatke o pretovoru so nato novinarki posredovali tudi carinski uradi, pristojni za Tržič, Trst in Benetke.

Odbora ob sklicevanju na članek navajata, da so v tržaškem pristanišču letos na ladje naložili 1052 ton orožja. Od tega je bilo 369 ton namenjenih v izvoz iz Evropske unije, 287 ton pa je bilo evidentiranih kot promet znotraj nje. Preostalih 396 ton naj bi bilo namenjenih v druga italijanska pristanišča ali pa naj bi šlo za pošiljke iz tujine, ki so prek Trsta potovale naprej v tujino. Po podatkih, ki jih povzemata odbora, je bil v primerjavi z letom 2025 uvoz večji za 176 odstotkov, izvoz pa za 78 odstotkov.

Samo »kosi železa«?

»Še vedno nimamo dostopa do podatkov o državah izvora in namembnih državah, vrstah blaga ter količinah materiala z dvojno, vojaško in civilno rabo,« poudarjata odbora. Menita, da zakon št. 185 iz leta 1990 dopušča širši nadzor nad temi pošiljkami. Opozarjata tudi, da prostorski načrt tržiškega pristanišča po njunem branju prepoveduje pretovor nevarnega blaga, med drugim vnetljivih plinov in eksploziva. Ob prvih javnih opozorilih o pošiljkah naj bi po poročanju medijev, na katero se sklicujeta odbora, viri v pristanišču tovor opisali kot »kose železa« brez eksplozivnega polnila.

»Vojaška proizvodnja v okolici Tržiča je precej obsežna. Pristanišče je le nekaj kilometrov oddaljeno od Leonardovega obrata v Ronkah, kjer podjetje razvija in proizvaja tudi v okviru skupnega podjetja s turškim Baykarjem. Baykarjeve ubijalske drone uporabljajo v različnih vojnah, med drugim v Kurdistanu. V Vilešu ima sedež podjetje La Goriziana, ki vzdržuje tanke in podobna vojaška vozila. V Čedadu podjetje Faber izdeluje bombe. V Trstu pa ima sedež multinacionalka Fincantieri, ki je lastnica tržiške ladjedelnice in se ukvarja tudi z gradnjo vojaških površinskih plovil in podmornic ter z jedrsko tehnologijo,« piše v tiskovnem sporočilu.

Odbora omenjata tudi redne povezave ladjarja Grimaldi z Grčijo, Izraelom in Turčijo. Ob sklicevanju na pobudo No Harbour for Genocide in gibanje Youth Palestinian Movement navajata, da naj bi na Grimaldijeve ladje leta 2025 naložili češke tovornjake Tatra, namenjene podjetju iz skupine Elbit Systems v Izraelu, kjer naj bi jih opremili s težkim topništvom. Po oceni odborov bi načrtovani koridor IMEC z okrepitvijo povezav med izraelsko Haifo in severnojadranskimi pristanišči povečal obseg prevozov vojaškega tovora.

O prevozih orožja in dostopu do podatkov bo Linda Maggiori spregovorila v sredo, 16. decembra, ob 18. uri v tržaški kavarni in knjigarni Knulp. Predstavila bo knjigo La logistica delle armi.