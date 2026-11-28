Letos je izšla knjiga dopisovanj Ali vi še kaj pišete? med Srečkom Kosovelom in Fanico Obid - Mirjam. Obsega 54 pisem s fotografijami, faksimili pisem in razglednicami. Nedavno so jo predstavili v Tržaškem knjižnem središču; o knjigi so se pogovarjali Nela Malečkar, sourednica knjige z Alešem Bergerjem, ter Tatjana Rojc in Dušan Jelinčič, avtorja spremnih besedil.

Kosovelova pisma so bila do sedaj objavljena v literarnih revijah, časopisih in knjigah. Anton Ocvirk je v sedemdesetih letih v zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev prvič celovito zbral, uredil in strokovno komentiral njegova pisma družini, prijateljem in literarnim sopotnikom. Med njimi so bila tudi pisma Fanici Obid, ki so bila le delno objavljena v Italiji potem, ko so dolgo veljala za izgubljena. Pisma je Kosovelova sestra ob koncu svojega življenja predala družinskemu prijatelju, kasneje pa jih je Tatjana Rojc zbrala in uredila za knjigo Dragi Srečko.

»Prišla se je poslovit od mene,« naj bi Kosovel dejal ob zadnjem obisku Fanice, ki ga je poleg družine zadnja videla pred smrtjo. Dopisovala sta si o literaturi, času, družbenih vprašanjih, politiki in osebnih stiskah. Vseskozi sta se vikala. Prav Fanici je Kosovel zaupal, da se je začel ukvarjati s konstruktivizmom, prek katerega ga je ona tudi poznala. Skupna jima je bila vizija novega sveta, smo slišali. Knjiga »ni samo zgodovinsko-literarna, je pravzaprav knjiga o njunem času, ob kateri lahko razumeš pomen literature, ki te naredi človeka, predvsem pa, kaj pomeni globok prijateljski dialog,« so poudarili na tržaški predstavitvi.

Njuno dopisovanje se je začelo, ko je Kosovel leta 1922 objavil Faničino pesem Cipresa v literarni reviji Lepa Vida, ki jo je sourejal z Alfonzom Gspanom. »Neverjetno je bilo, ko sem ta pisma držala v roki, kako so bila njena pisma čitljiva in urejena. To pomeni, da so bile njene misli izredno čiste in izpiljene,» je povedala Tatjana Rojc. »Kljub revščini in težkim življenjskim razmeram sta bila razgledana in zelo ozaveščena,» je izpostavil Dušan Jelinčič.