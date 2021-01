V Obalnem domu upokojencev žarišče koronavirusa

Obalni dom upokojencev na Markovcu je postal žarišče novega koronavirusa. Potem, ko so vse do 13. januarja uspešno kljubovali pandemiji, so v zadnjih dneh potrdili okužbo pri skupno 66 gostih ter 28 zaposlenih, samo včeraj skupaj 28 novih okužb, poročajo Primorske novice, kar je med drugim vplivalo tudi na visoko število okužb, 85, ki so jih potrdili v koprski občini.

Direktorica Neva Tomažič je povedala, da je večina okuženih asimptomatskih in da okužbo prebolevajo brez večjih zapletov. Ostali stanovalci pa se počutijo dobro in ne kažejo znakov okužbe. Prizadevajo si, da bi uspešno zajezili širjenje okužbe.