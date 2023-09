V obcestnem kanalu umrl starejši voznik

Ob jezeru Burida na Pordenonskem je danes okrog 10.30 89-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste ter podrl ograjo, pri čemer je nato končal v obcestnem kanalu, kjer je voda globoka kaka dva metra. Stekla je zahtevna reševalna akcija. Na kraj so prispeli gasilci, med njimi enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF in enota za reševanje na poplavljenih območjih SFA. Avtomobil so dosegli z gumenjakom, nato so iz vozila potegnili voznika. Moškega so prepeljali na kopno, kjer ga je zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores oživljalo, toda kljub vsem prizadevanjem zanj žal ni bilo več pomoči in so lahko le potrdili njegovo smrt. Prispel je nato še reševalni helikopter z dvema gasilcema potapljačema, ki sta preverila, da v vodi ne bi bilo morebitnih drugih oseb.

Kasneje so gasilci začeli z odstranjevanjem avtomobila, pri čemer so uporabili avtožerjav, ki je pripeljal iz Vidma. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preverjajo vzroke nesreče.