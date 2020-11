V Palermu med uro telesne vzgoje umrla desetletna dijakinja

V Palermu je med uro telesne vzgoje na nižji srednji šoli Vittorio Emanuele Orlando danes umrla 10-letna dijakinja. Med tekom je zdrsnila in padla najprej na ramo, nato je udarila ob tla še z glavo, pri čemer je izgubila zavest in so se pojavile konvulzije. Na kraj so takoj prihiteli reševalci, ki so deklico oživljali dobrih 45 minut, toda njihov trud žal ni bil uspešen. Sodni zdravnik in karabinjerji ugotavljajo vzroke njene smrti. Sošolci in starši pa so bili pretreseni in hudo prizadeti.

Ministrica za šolstvo Lucia Azzolina je izrazila sožalje ter bližino družini. Uvedla je vse potrebne preiskave. Župan iz Palerma Leoluca Orlando je med drugim dejal, da gre za veliko tragedijo, ki ni prizadela le družine, pač pa celotno šolsko skupnost in celotno mesto.