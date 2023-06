V parkirišču restavracije na Škofijah trčila v 5-letnega dečka iz Trsta

Koprski policisti so sinoči ob 19.48 posredovali na parkirišču restavracije na Škofijah, kjer je 53-letna voznica trčila v 5-letnega dečka, italijanskega državljana, ki je nenadoma pritekel pred avto, pri čemer je padel in si zlomil zapestje, so zapisali v sporočilu. Takoj zatem je do voznice pristopil 44-letni državljan Italije, so zapisali policisti, in pričel nanjo kričati ter jo žaliti. Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru. Sledi tudi hitri postopek za skrbnico otroka, še piše v poročilu koprskih policistov.

Ob branju novice nas je v uredništvo, občutno prizadeta, poklicala mama poškodovanega dečka in sporočila svojo verzijo dogodka. Po njenih besedah je voznica peljala po parkirišču restavracije Valmarin z neprilagojeno hitrostjo in podrla 5-letnega sinčka, pri čemer je s pnevmatiko celo povozila njegovo roko. Pripeljala pa naj bi tako hitro, da sinčka ni uspela opozoriti na pretečo nevarnost. Po nesreči se voznica po njenem pričevanju ni ustavila in mu ni nudila pomoči, pač pa je zapeljala stran ter nato parkirala avtomobil.

44-letni moški, oče drugega dečka (starši in otroci, ki so obiskovali vrtec, so se zbrali v restavraciji ob zaključku šolskega leta) pa je voznici v italijanščini dejal, naj bo srečna, da otrok ni njegov, kajti sicer bi bilo drugače. Zaradi tega so mu po pričevanju sogovornice koprski policisti, ki so prišli na kraj po dogodku in torej le prisluhnili pričevanju nekaterih očividcev, naložili 250 evrov kazni. Deček se bo moral zdraviti zaradi poškodb in zlomov na roki. Sinoči so ga prepeljali v izolsko bolnišnico, danes pa v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.