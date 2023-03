V petkovem Primorskem dnevniku objavljamo intervjuje s štirimi kandidati za predsednika deželne vlade FJK na volitvah, ki bodo to nedeljo, 3. aprila, in v ponedeljek, 4. aprila. Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Giorgia Tripoli in Alessandro Maran odgovarjajo na vprašanja in predstavljajo svoja stališča.