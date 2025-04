V Pobegih neznanci poškodovali zloglasni radar

Z obcestnega stebra v Pobegih je minuli konec tedna izginilo ohišje, v katerem je od lanske jeseni pogosto radar, poročajo Primorske novice. »Mogoče je kdo v zadnjem času dobil več kazni, pa ga je razjezilo,« je ugibal eden od domačinov, ki je opazil, da na stebru ni več škatle.

Na koprski policijski upravi so potrdili, da so v nedeljo, nekaj minut pred osmo uro, dobili obvestilo, da je z betonskega droga v Pobegih nekdo snel škatlo radarja. Neznani storilec je poškodoval ohišje in električno napeljavo radarja. Tako na policiji kot na koprski občini so pojasnili, da v ohišju takrat ni bilo radarja, ki ga sicer prestavljajo na različne lokacije. Policisti o nočnem dogajanju še zbirajo informacije in preverjajo sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Na koprski občini so za Primorske novice povedali, da so neznanci v noči na nedeljo v Pobegih odmontirali ohišje merilnika hitrosti, ga izklopili iz elektrike in postavili na tla. »Točno oceno škode še čakamo. Predvidevamo, da bo znašala vsaj 2000 evrov,« so še dodali. Zamenjati bodo morali dve stranici in stekla ohišja. Če bi bil radar v ohišju, bi bila škoda še večja.

Objestneži so se pred zadnjim »prazničnim« primerom že trikrat spravili na ohišje merilnika hitrosti. Dvakrat so ga prebarvali, enkrat so vanj pometali jajca. Za sanacijo prejšnjih poškodb so odšteli približno 1000 evrov.

Merilnik hitrosti je občina v Pobegih postavila sredi lanskega septembra. Do včeraj je radar zaznal 5408 prekoračitev hitrosti, so pojasnili v občinski službi za odnose z javnostmi. V večini primerov (dobrih 70 odstotkov) so vozniki omejitev hitrosti (50 km/h) prekoračili do vključno 10 km/h. Nekaj več kot 26 odstotkov vseh kršitev predstavljajo prekoračitve nad 10 do vključno 20 km/h, 2,68 odstotka pa nad 20 do vključno 30 km/h.

Pri 0,43 odstotka kršitev so vozniki že bolj pritisnili na plin - gre za prekoračitve do vključno 40 km/h, 0,13 odstotka kršiteljev je omejitev prekoračilo do vključno 50 km/h, 0,04 odstotka pa za več kot 50 km/h. Statistike (ponavljajočih) se kršiteljev v Medobčinski upravi Istre ne beležijo.

Že kmalu po postavitvi radarja v Pobegih so Primorske novice poročale, da so nekateri domačini dobili tudi po dve kazni v enem dnevu, poštarji pa so nosili polne torbe z obvestili o prekrških.

Na koprski občini so lani prisluhnili zahtevam občanov, ki so terjali umiritev prometa na najbolj problematičnih cestnih odsekih. Najeli so nov radar in postavili več ohišij za radarske naprave, v katerih z dvema radarjema merijo in nadzorujejo hitrost voznikov.