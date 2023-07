V policijski operaciji v Istri naj bi pridržali tudi župana

V Istri so včeraj potekale preiskave več poslovnih in zasebnih objektov v povezavi z nezakonito legalizacijo stavb. Dejavnosti sta vodila istrska policijska uprava in hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). V Vodnjanu, Banjolah in Fažani naj bi aretirali 12 ljudi.

V akciji je sodelovalo več kot 40 pripadnikov Uskoka ter službe za gospodarski kriminal in korupcijo istrske policije. Med osumljenimi sta se po navedbah Glasa Istre znašla tudi župan Občine Fažana Radomir Korać (mediji navajajo, da naj bi ga pridržali) ter Sandra Pinzan, soproga istrskega deželnega odbornika za kmetijstvo Ezia Pinzana.