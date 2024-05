Želja po kontinuiteti

Na kulturi miru, solidarnosti, sožitja in vključevanja, na medsebojnem spoznavanju ter vrednotah antifašizma in demokracije v skladu z italijansko ustavo sloni volilni program liste Skupaj - Insieme, ki v zgoniški občini na junijskih volitvah 8. in 9. junija podpira župansko kandidatko Monico Hrovatin, ki pravkar zaključuje svoj drugi mandat. Listo in program je številnim gostom predstavila v četrtek v prostorih društva Rdeča zvezda v Saležu. Promocija ozemlja, skrb za socialo, ekonomski razvoj in vključevanje občanov v občinsko realnost, politike za izboljšanje kakovosti življenja in okolju prijazen razvoj so le nekatere teme, ki jih je izpostavila. Svoje podpornike na listi pa je prepričala še zlasti s koherentnim delom, in željo po kontinuiteti.

Listo sestavljajo kandidatke in kandidati Demokratske stranke ter samostojni kandidati, podpirajo pa jo Stranka komunistične prenove - Evropska levice in Open FJK. Nekaj je novih, nekaj pa že poznanih obrazov, ki si v občinskem svetu najmanj pet let prizadevajo za rast občine. Podžupanja Martina Budin iz Zgonika je kot neodvisna kandidatka ponovno pristopila k listi Skupaj - Insieme in se predstavila kot aktivna občanka, članica lokalnih športnih in kulturnih društev. Diplomirana zgodovinarka je bila pred kratkim imenovana za predsednico konzorcija Slov.IK. Tudi odbornik Igor Černjava iz Gabrovca je ponovno zaupal Hrovatinovi. Pristojen za evropske projekte, produktivne dejavnosti, cestno omrežje, varnost in civilno zaščito je v sredo dejal, da je zaposlen pri kitajskem podjetju za telekomunikacijo, v katerem je odgovoren za evropski in severnoafriški trg ter za Bližnji Vzhod.

Vodja svetniške skupine Skupaj - Insieme v občinskem svetu Aleks Milič je med znanimi obrazi, ki vabi občane na volišča. Tajnik krožka DS za Zgonik in Repentabor želi nadaljevati z načetim delom in poziva občane k sodelovanju v strankah in listah. V občinskem svetu se mudi David Pupulin, 35 let zaposlen na openski večstopenjski šoli in aktiven v lokalnih društvih. Prisega na sodelovanja in opozarja, da je stik z občani zelo pomemben. Iz svetniških vrst izhaja turi Boris Rebec, biolog iz Gabrovca, ki je prav tako prepričan, da je vsakdanji stik z ljudmi najboljši način spoznavanja potreb občank in občanov. Tudi neodvisna kandidatka Vesna Skrlj iz Saleža si je v tem mandatu kot svetnica prizadevala za dobrobit občanov. Vodja uprave na slovenski šoli se prepoznava v vrednotah liste.

Prevetritev v listi bodo prinesli novi obrazi. Martina Borghetti, vzgojiteljica v vrtcu in prostovoljka v programu Rojeni za branje, se na listi predstavlja kot neodvisna kandidatka. Maria Antonella Celea, psihologinja zaposlena pri psihopedagoški službi podjetja Asugi, si prizadeva za dobrobit otrok in mladih. Grafični oblikovalec Rado Jagodic, doma v Briščikih, želi slediti očetovim korakom, ki je bil v 80. letih tržaški občinski odbornik za infrastrukturna dela. Martin Lovrenčič pa je najmlajši na listi. 30-letni odbornik društva Rdeča zvezda je zaposlen v ladjedelniškem podjetju in ima svojo osmico. Prepričan je, da morajo tudi mladi občani odgovorno prispevati k rasti celotne skupnosti. Iz Zagradca, kjer vodi družinski kmečki turizem, je Sharon Ostrouska, ki označuje kot zgledno delovanje županje in njenega odbora. V Repnič se je pred leti preselila Federica Rupeno, prevajalka, ki je z možem povabila sovaščane k sodelovanju v vaški skupnosti. Po večletnem mirovanju so tako v Repniču obudili pustne in druge tradicije.