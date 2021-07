Policisti so bili ponoči obveščeni, da je nekdo pred lokalom v Portorožu zabodel moškega. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da se je 32-letni državljan Makedonije sprl z dvema državljanoma Nizozemske. Pri tem je 20-letni Nizozemec izvlekel nož in zabodel 32-letnika, so sporočili s Policijske uprave Koper. Po prvih podatkih je lažje poškodovan, kriminalisti pa zbirajo obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem poskusa uboja.