V Postojni se začenja svetovno srečanje spačkov

Po tridesetih letih, odkar so slovenski spačkarji v Mariboru prvič pripravili svetovno srečanje prijateljev vozil Citroën 2CV, bodo te dni drugič v zgodovini Citroën kluba Slovenije gostili prijatelje legendarnega spačka z vsega sveta, poročajo Primorske novice.

Srečanja na športnem letališču v Postojni, ki se začenja danes in končuje 3. avgusta, se bo v več kot 4000 vozilih udeležilo 8000 obiskovalcev vseh generacij iz več kot 30 držav.

Citroën 2CV je bil zasnovan kot preprost, zanesljiv in dostopen avtomobil za vsakogar. Njegova zgodba se je začela leta 1948, ko je bil prvič uradno predstavljen na pariškem avtomobilskem salonu, danes pa spaček ostaja simbol svobode, domiselnosti in brezčasne priljubljenosti. Z več kot pet milijoni izdelanih primerkov - zadnji je bil izdelan na Portugalskem leta 1990 - je 2CV preoblikoval avtomobilsko kulturo Evrope.

Na športnem letališču v Postojni bo dogajanje raznoliko in prilagojeno obiskovalcem vseh starosti: kampiranje s starodobniki in vozili 2CV, panoramske vožnje po notranjski pokrajini, tekmovanja v spretnostni vožnji in spretnosti razstavljanja in sestavljanja spačkovega motorja, izbor najbolj ohranjenih ali predelanih modelov, tržnice z rezervnimi deli, retro dodatki in ročno izdelanimi spominki. Zvrstili se bodo številni večerni koncerti, potopisna predavanja in tehnične delavnice, razstava izbranih vozil in eksponatov v Kulturnem domu Postojna in Fotografska razstava po ulicah mesta s prizori iz zgodovine modela 2CV. Na svoj račun bodo prišle tudi družine, saj bodo vsak dan potekale igre za otroke, na prizorišču pa bo tudi mladinski šotor, ki bo ponudil prostor za druženje in zabavo mladim.

Za varnost in organizacijo bo poskrbljeno z ograjenim prizoriščem, ločenim kampom in prireditvenim prostorom ter urejenim dostopom za dnevne obiskovalce. Vstopnina znaša 10 evrov, voden ogled kampa pa dodatnih 15 evrov.