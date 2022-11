V potne liste bodo končno prišle strešice

Po večletnih prizadevanjih za ustrezno zapisane šumnike v potnih listih se na obzorju končno svita premik. Iz Rima je prišla vest o tem, da naj bi v letu 2023 končno odpravili težave, zaradi katerih v potnih listih ni strešic, je sporočila predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. Pravico ustreznega zapisa imena in priimka predvideva prvi odstavek 7. člena zaščitnega zakona iz leta 2001.

Pristojni uradi ministrstev so na sestanku v začetku novembra določili časovnico s koraki za odpravo razlogov, ki botrujejo neustreznemu zapisu imen in priimkov pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji (a ne samo), v katerih so šumniki. Odpravili bodo tehnične težave, zaradi katerih so ob natisu dokumenta iz njega »izginjale« strešice, čeprav so te zabeležene v registru prebivalstva in jih na drugih dokumentih brez težav natisnejo. Prvi koraki v tej smeri naj bi se zgodili v januarju 2023.

Gre za zgodbo z dolgo brado, o kateri smo večkrat poročali in na katero sta tako krovni organizaciji, SKGZ in SSO, kot njuna skupna služba za jezikovne pravice ZaJezik, ne nazadnje pa tudi paritetni odbor, večkrat opozorili pristojne organe.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.