Danes zjutraj je v Avianu v požaru, ki se je vnel na njenem domu, umrla 86-letna upokojenka. Njeno truplo so odkrili gasilci, ki so jih poklicali sosedje, ko so opazili dim, ki je uhajal iz hiše. Požar je bil ob njihovem prihodu že pogašen, so sporočili, upokojenko pa so našli mrtvo na tleh v kuhinji. Vzroke požara še preiskujejo. Kot kaže, se je ogenj iz prižgane peči razširil na pohištvo in naj bi med drugim zagorele tudi stolice in miza. Na kraju so bili tudi reševalci in karabinjerji.