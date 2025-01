Tri ekipe gasilcev iz Vidma in dve cisterni so ob 5.30 posredovali na avtocesti A23, kjer je v predoru Dunja (Dogna) na odseku med Trbižem in Vidmom v smeri Vidma zagorel tovornjak s polpriklopnikom. Ko so prispeli na kraj, je gorel tovornjak in se je ogenj širil na polpriklopnik. Voznik je uspel pravočasno izstopiti iz kabine in se je zatekel na varno. Gasilci so ogenj pogasili in so zavarovali območje. Vzroke požara še preiskujejo. Avtocestni odsek med Trbižem in Vidmom je bil več ur zaprt.