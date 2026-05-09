V prihodnjem tednu kaže na več deževnih dni in na precejšnje količine padavin

Anticiklon, ki nam je zagotovil nekajdnevno obdobje s stanovitnim in precej sončnim vremenom ter za ta čas visokimi temperaturami, bo v nedeljo začel popuščati. V prihodnjem tednu pod vplivom nestanovitnega severnega zraka kaže na več dni z vsaj občasnim dežjem, mestoma lahko tudi z močnejšimi padavinami, ter na prehodni ohladitvi.

Jutri dopoldne bo še prevladovalo delno jasno vreme, v popoldanskih urah pa bo začela oblačnost naraščati in bo ponekod lahko že padlo nekaj kapelj dežja.

V ponedeljek bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta, ki se bo predvsem onstran Alp pomikala proti vzhodu, njena poglobitev pa bo zadostna, da bo nastalo ciklonsko območje tudi nad severnim Jadranom. V ponedeljek in v noči na torek bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma v obliki ploh ali neviht. Ponekod bodo lahko nastale močnejše nevihte z nalivi in bodo padle večje količine dežja. V torek popoldne bodo padavine povečini ponehale in se bo delno razjasnilo. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala.

V sredo bo, kot kaže, spremenljivo ali oblačno. Ponekod bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja, količine pa bodo predvidoma skromne. Razmeroma hladno bo, pihala bo šibka burja.

V četrtek se bo spuščala proti Sredozemlju nova severna višinska dolina, ki bo po zdajšnjih izračunih v noči na petek oplazila tudi naše kraje in večji del Slovenije. Pričakovati je novo poslabšanje s padavinami, ki se bodo predvidoma okrepile zlasti v noči na petek in se bodo nato občasno pojavljale še v petek in v soboto. Pojavljale se bodo plohe in nevihte. Prehodno se bo spet občutneje ohladilo.

Kaže, da bo v prihodnjem tednu več deževnih dni oz. dni z vsaj občasnim dežjem, količine bodo zlasti med nevihtami lahko precejšnje. Do konca prihodnjega tedna naj bi po nekaterih izračunih na našem širšem območju skupaj padlo od 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter.