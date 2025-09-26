V prihodnjem tednu se bo ponekod začela kurilna sezona

Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 °C, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja. Še bolj pa se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje ohladilo v prihodnjem tednu, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Za začetek kurilne sezone v Sloveniji »uradno« velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22. uri (po poletnem času) tri večere zapored nižja od 12 °C.

Seveda je to od kraja do kraja različno. Praviloma oz. v povprečju, se kurilna sezona v notranjosti Slovenije začne kmalu po 1. oktobru, na Goriškem in v Slovenski Istri pa kakšen teden ali dva kasneje.

V Ljubljani je bil po letu 2000 najbolj zgoden začetek kurilne sezone dne 15.9.2024, najkasnejši pa 27.10.2017. V Sečovljah se je kurilna sezona najprej začela 24.9.2022, najkasneje pa 17.11.2018. V Novem mestu je najbolj zgodnji datum 7.9.2007, najkasnejši pa 25.10.2014, je zapisal Arso.

Letos pričakujejo, da bo pogoj za začetek kurilne sezone v notranjosti Slovenije večinoma izpolnjen v drugi polovici prihodnjega tedna – najverjetneje v četrtek, 2. ali v petek, 3. oktobra.

Ozračje se bo v prihodnjem tednu zlasti v nočnih urah občutno ohladilo tudi v FJK. Najnižje nočne temperature bodo v ponedeljek in torek na Kraški planoti in na Goriškem okrog 10 stopinj Celzija ali le rahlo višje, ob morju malo nad 15 stopinj Celzija, od srede pa bodo na Kraški planoti in na Goriškem povečini od 5 do 10 stopinj Celzija, mestoma lahko še nekoliko nižje, ob morju pa okrog 12 stopinj Celzija.

Kurilna sezona se v FJK v obmorskih in nižinskih predelih začenja 15. oktobra in traja do 15. aprila, medtem ko v severnih goratih predelih FJK ni omejitev.