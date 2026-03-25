V Kopru od danes na ogled razstavi o Santoriu Santoriu

V Kopru sta od danes na ogled razstavi posvečeni znanstveniku Santoriu Santoriu, ki mu Mestna občina Koper posveča letošnje leto. Projekt bo povezal številne kulturne, raziskovalne, izobraževalne in družbene institucije v mestu.

Znameniti koprski zdravnik, izumitelj in znanstvenik Santorio Santorio, rojen leta 1561 v Kopru, je bil eden najpomembnejših zdravnikov zgodnjega novega veka in pionir znanstvenega pristopa v medicini. Kot sodobnik Galileja je v medicinsko raziskovanje uvedel kvantitativne metode.

Z delom De medicina statica je postavil temelje prvih sistematičnih raziskav presnove v človeškem telesu. Ob tem je z inovativnimi merilnimi instrumenti, kot sta tehtnica in zgodnja oblika termometra, pomembno prispeval k razvoju sodobne medicine.

Današnji novinarski konferenci je sledilo odprtje dveh razstav. V koprski Mali loži so odprli razstavo Po sledeh Santoria Santoria v Kopru. Po vsem mestu pa bo odslej razpršena tudi ulična razstava z naslovom Santorio Santorio in Koper, ki bo na ogled do konca jeseni, so zapisali.

Program uvodnega tedna se bo med drugim nadaljeval v nedeljo s tematskim vodenim sprehodom, ki bo obiskovalce popeljal po mestnih lokacijah, povezanih z življenjem in delom Santoria Santoria.

Pobudnik projekta je koprski stolni duhovnik Primož Krečič.