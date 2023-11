V prihodnjem tednu zahodni tokovi in ena vremenska fronta

Vrzel v zračnem tlaku so po prehodu sinočnje vremenske fronte počasi polni, nad naše kraje pa še priteka hladnejši severni zrak. Jutrišnje (nedeljske) jutranje temperature bodo razmeroma nizke. Živo srebro se bo tudi ponekod na Kraški planoti in na Goriškem lahko približalo ledišču. Ponekod ni izključeno, da bo nastala slana.

Jutri čez dan bo delno jasno ali zmerno oblačno, ponekod bi lahko prehodno padlo nekaj kapelj dežja.

Od ponedeljka bodo naši kraji pod vplivom šibkega anticiklona, od zahoda pa bo občasno pritekal nekoliko bolj vlažen zrak. Obeta se nekajdnevno obdobje z dokaj umirjenim jesenskim vremenom brez večjih vremenskih poslabšanj ali preobratov. Ob šibkih sončnih žarkih bo od ponedeljka do četrtka prevladovala spremenljivost, občasno bo zmerno do pretežno oblačno in bolj vlažno. Le mestoma in občasno bi lahko padlo nekaj kapelj dežja. Spet bo nekoliko topleje.

V četrtek bodo vetrovi obrnili od jugozahoda in bo pritekal bolj vlažen zrak. V četrtek zvečer ali v noči na petek bo naše kraje dosegla nova vremenska fronta, kaže da edina v prihodnjem tednu. Vreme se bo poslabšalo in se bodo pojavljale občasne padavine. Za vremensko fronto se bo ozračje spet ohladilo in bo prehodno zapihala burja. Prihodnja sobota in nedelja bosta, kot kaže, sončni in razmeroma hladni ter občasno vetrovni.