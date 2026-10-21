V prihodnjih dneh bo treba zakuriti

Zdajšnje vremensko dogajanje s padavinami in nevihtami uvaja novo vremensko obdobje z nižjimi temperaturami. V prihodnjih dneh bo napočil čas za kurjavo. Zlasti noči bodo kar mrzle. Gore nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov bo morda že v četrtek, verjetneje pa v soboto, pobelil sneg.

Našim krajem se od zahoda približuje višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom. Na vreme pri nas bo danes in jutri vplivala hladna vremenska fronta.

Danes in jutri bo pretežno oblačno. Z južnimi tokovi proti nam trenutno še priteka razmeroma topel iz zelo vlažen zrak. Danes se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in najmočnejše v severnih goratih predelih, manj izrazite pa ob morju, kjer bodo le občasne in bodo vmes tudi obdobja s spremenljivim vremenom. Civilna zaščita iz FJK je za severne gorate predele za danes in še za jutrišnje jutro objavila oranžno opozorilo, za nižine pa rumeno opozorilo.

Jutri bo sprva vreme podobno, čez dan bodo padavine oslabele in ponehale. Zapihala bo burja, pritekati bo začel hladnejši zrak. Meja sneženja v gorah se bo spuščala.

Petkovo jutro bo v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo na Goriškem in na Krasu od 5 do 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 12 stopinj Celzija.

V petek bo suho.

V soboto se obetajo nove padavine. V gorah bo nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, lahko pa tudi nižje, povečini snežilo. Pihala bo burja.

V nedeljo bo spremenljivo ali oblačno in povečini suho.