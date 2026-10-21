Gorici papežu predali sporočilo miru skozi glasbo in knjigo

Čezmejni orkester GONG je skupaj z zavodom GO! 2025 v Vatikanu skozi glasbeni nastop danes prenesel sporočilo miru in dialoga. Papežu Leonu XIV. sta direktorica zavoda Mija Lorbek in njena pomočnica Nina Vrabec predali tudi predizdajo knjige, ki pripoveduje zgodbo prve čezmejne Evropske prestolnice kulture.V knjigi Prva čezmejna evropska prestolnica kulture sta poleg evropskega komisarja za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in športGlena Micaleffa predgovor napisala tudi predsednik Italijanske republike Sergio Matarella in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

»V knjigi, ki pripoveduje zgodbo prve čezmejne evropske prestolnice kulture je veliko fotografskih spominom na nastope orkestra GONG – od otvoritve 8. februarja do Pohoda prijateljstva, Brezmejnih okusov in zaključnih dogodkov GO! 2025. Njegovo sporočilo danes odmeva tudi v Vatikanu in potrjuje, da ima lahko kultura moč dialoga in prinašanja miru,« je povedala direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.

Na Trgu svetega Petra je danes ob 9. uri zazvenela glasba čezmejnega orkestra GONG, ki je nastal v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 kot eden najprepoznavnejših simbolov povezovanja Nove Gorice in Gorice. Nastop je bil posvečen sporočilu miru in dialogu, ki je osrednja nit v prizadevanjih papeža Leona XIV za mir ter humanitarno pomoč v današnjih oboroženih konfliktih.

Obisk Vatikana predstavlja enega od simbolnih trenutkov dediščine GO! 2025. Glasba orkestra GONG je v osrčju Vatikana predstavila zgodbo dveh mest, ki ju je meja desetletja razdvajala, danes pa skupaj ustvarjata novo čezmejno identiteto skozi kulturne projekt. Orkester GONG je nastal na pobudo Goriškega pihalnega orkestra, ki so se mu v pripravah na Evropsko prestolnico kulture pridružili tudi glasbeniki iz italijanske Gorice. Nastop je bil del obiska 45-članske delegacije, v kateri so bili tudi župana obeh Goric ter predstavniki zavoda GO! 2025. Obisk je potekal ob podpori Goriške nadškofije in Koprske škofije, ki sta v času Evropske prestolnice kulture sodelovali pri številnih pobudah za spodbujanje dialoga in miru.

»Orkester GONG je nastal iz povsem preproste zamisli, in sicer da lahko ljudje, ki živijo na različnih straneh meje, ustvarijo nekaj, kar pripada obema stranema. To je morda eden najlepših dokazov, da se sporočilo GO! Borderless ne končuje z letom 2025, temveč živi naprej skozi ljudi, partnerstva in nove zgodbe,« je poudaril Vincenzo Limpido iz orkestra GONG.Obisk Vatikana je simbolno nadaljevanje dediščine GO! 2025, ki dokazuje, kako lahko kultura spremeni nekdanji prostor razdvajanja v prostor srečevanja in skupne prihodnosti. Predizdaja knjige GO! Borderless, ki jo je prejel papež, to zgodbo ohranja in jo odpira novim bralcem ter prihodnjim generacijam.