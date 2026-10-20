Civilna zaščita iz FJK za gorski svet objavila oranžno opozorilo, za nižine rumeno

Civilna zaščita iz FJK je danes od polnoči do četrtka ob 6. uri vremenskega poslabšanja objavila vremensko opozorilo. Izvzeta je le Tržaška. Za celoten gorski svet v FJK je opozorilo oranžno, za nižine pa rumeno. Ob približevanju atlantskega ciklonskega območja bodo jutri pritekali okrepljeni južni tokovi, zapihal bo jugo, so zapisali. V gorah se bodo pojavljale nevihte, padavine bodo zlasti v Karnijskih predalpah ponoči in zjutraj lahko obilne ali zelo obilne, opozarjajo. V nižinah se bodo pojavljale občasne močne do obilne padavine, ob morju bodo zmerne do močne padavine. Pihal bo okrepljen jugo zlasti zjutraj na meji z Venetom. V Lignanu in Gradežu je pričakovati visoko valovanje oz. plimovanje morja. Povsod bodo nastajale nevihte.

V četrtek se bodo še pojavljale padavine, ki bodo v vzhodnih predelih lahko močne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500 metrov.