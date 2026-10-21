Pred 40 leti hodili od morja do Triglava

Iz Križa na Triglav in iz Štandreža na najvišji slovenski vrh so podvigi mladih Slovencev iz Italije, o katerih smo pisali letos poleti. A takšni podvigi niso novi, takih dogodivščin so se nekateri lotili tudi pred več desetletji.

Letos tako mineva 40 let, odkar se je skupina treh devetnajstletnih fantov s Trsta odpravila na Triglav. Andrej Zugna, Pavel Poldo Pisani (danes Cunja in Piščanc) ter Adriano Kovačič so svojo pot začeli v Barkovljah 14. septembra 1986. »Tako smo šli od morja do Triglava,« je po 40 letih za Primorski dnevnik pojasnil glavni pobudnik odprave Andrej Cunja.

»Takrat smo si morali vse organizirati sami, celo pot. Nosili smo težke, 20-kilogramske nahrbtnike, saj smo nosili tudi šotore, ki jih naposled nismo potrebovali,« je pojasnil Cunja in dodal: »Nekaj izkušenj smo imeli zaradi skavtov, vsi trije smo bili takrat namreč še aktivni v klanu LandRoverjev.« V šestih dneh so od Trsta do Triglava prehodili 120 kilometrov, kar pomeni približno 250.000 korakov. Naredili so 150 diapozitivov in 50 fotografij, ter si nabrali »na tisoče nepozabnih izkušenj«, so zapisali.

Ker se je podviga lotila ravno skupina skavtov, so takrat skozi celo leto v več poglavjih svoje dogodivščine na poti opisovali v skavtskem glasilu Jambor, kjer so bili podpisani s svojimi skavtskimi imeni Iznajdljivi gams, Pogumni nosorog in Priljubljeni gams. Članek o takratnem podvigu je bil sicer objavljen tudi v rubriki Iz planinskega sveta v Primorskem dnevniku.