Kultni muzikal za uvod v novo sezono ameriških filmov

Začenja se 46. sezona ameriških filmov Ameriško-italijanskega društva AIA FVG. Svojim članom in drugim ljubiteljem filma ponuja od oktobra do maja ogled desetih celovečercev v izvirnem jeziku: osem projekcij bo v kinodvorani Super v Ulici Paduina (samo za člane), dve pa v društvenih prostorih na Trgu sv. Antona (za vse ljubitelje filma). Vse filme bodo predvajali trikrat v enem dnevu, ob 14., 17. in 21. uri. Ogled je za člane društva brezplačen.

V društvenih prostorih že deluje stroj za pokovko. Jutri bodo namreč predvajali prvi film, The Rocky Horror Picture Show režiserja Jima Sharmana. »Odločili smo se, da cikel uvedemo z znanim filmom iz leta 1975 in se tako poklonimo spominu nedavno preminulega igralca Tima Curryja,« je včeraj povedal profesor angleščine Leonardo Buonomo, ki s producentko Susanne Seghayer skrbi za filmski cikel. »Curry je tako na gledaliških odrih kot pred kamero odigral glavno vlogo. Ko so film prvič predvajali, ni bil uspešen, šele leto kasneje so se pojavili prvi oboževalci, ki so ob projekcijah plesali, peli in se preoblačili v glavne junake. Ogled je brezplačen in odprt vsem, ki želijo spoznati naše delovanje ter se včlaniti.«

Celoten spored tukaj.