V prihodnjih urah poslabšanje, oranžno Arsovo opozorilo za morje

Arso je za danes poostril vremensko opozorilo in ga razširil tudi na jugozahod Slovenije. Za obalo je za danes od 16. ure dalje objavil opozorilo oranžne barve. Danes pozno popoldne bo zaradi okrepljenega jugozahodnika valovanje morja povišano, so med drugim zapisali. Zvečer in v prvem delu noči bo valovanje sovpadalo tudi s povišano gladino morja, opozarjajo. Morje bo lahko poplavljalo nižje dele obale in povzročalo materialno škodo, piše med drugim v razlagi.

Gre za kombinacijo nizkega zračnega tlaka, padavin in jugozahodnega vetra, dodajamo, upajmo, da v nekoliko bolj okrnjeni obliki od tiste, ki je bila lani novembra usodna za dobršen del tržaške obale. Znano je namreč, da je Tržaški zaliv najbolj izpostavljen ravno jugozahodnemu vetru, ob hkratnih ugodnih pogojih za visoko plimovanje morja pa lahko nastanejo tudi večje posledice.

Civilna zaščita iz FJK je poleg včerajšnjega rumenega opozorila za gorski svet in za predalpe, danes objavila rumeno opozorilo tudi za nižine in za celoten obalni pas. Opozarja pred visokim plimovanjem in visokim valovanjem morja.

Arso je sicer objavil tudi rumeno opozorilo zaradi vetra in neviht, v gorskem svetu pa tudi večjih količin padavin.

Popoldne se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, ki se bodo zvečer ob prehodu vremenske fronte okrepile. Možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte.

Jutri bo v glavnem oblačno in deževno.