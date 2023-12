V pristanišču Porto Nogaro padel z višine 10 metrov

V pristanišču Porto Nogaro se je danes huje poškodoval delavec, ki je padel z višine 10 metrov. Prisotni so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, pri čemer so operaterji na kraj poslali reševalno vozilo iz kraja San Giorgio di Nogaro in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju.