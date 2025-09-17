V prometni nesreči med Sečovljami in Dragonjo umrl 26-letnik

Na cesti med Sečovljami in Dragonjo se je okoli 7.40 zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, poročajo Primorske novice. Moški je na ravnici zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Pirana, vozil po povezovalni cesti iz smeri Sečovelj proti Dragonji in iz neznanega vzroka zapeljal v desno, kjer je trčil v drevo ob cesti. Voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasa in je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Cesta je bila zaprta za ves promet do 10.03, nakar je promet do zaključka obravnave do 10.30 potekal izmenično enosmerno, sporočajo s koprske policijske uprave.