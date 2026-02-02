Na avtocesti A4 zasegli dvajset malih kužkov

Policisti so pred nekaj dnevi na avtocesti A4 pri San Donaju ponoči ustavili luksuzni mercedes, ki je drvel v smeri Benetk. Posumili so med drugim, ker je imel nameščene preskusne tablice.

V njem sta se vozila dva Neapeljčana, ki so ju legitimirali. Ugotovili so, da sta prispela iz smeri slovenske meje.

Med preiskavo avtomobila so policisti odkrili dve sumljivi veliki škatli. V njih sta voznik in sopotnik tihotapila dvajset malih kužkov, od teh šestnajst pudeljčkov in štiri špice. Prodaja na črnem trgu bi jima donesla več kot 30.000 evrov.

Mladičke so odtrgali od lastnih mater, ko so bili daleč premladi oz. stari le nekaj tednov, pri čemer so jim povzročili hujše travme. Policisti so voznika in potnika ovadili na prostosti zaradi trpinčenja živali in nezakonitega uvoza.

Pse so policisti izročili zavetišču v Trevisu, kjer čakajo na posvojitev.