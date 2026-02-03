V Italiji nov paket ukrepov za »varnost«

Italijanska vlada namerava sprejeti nov paket ukrepov, ki naj bi po njenih navedbah zagotovili večjo varnost, zadevajo pa predvsem področje demonstracij, manifestacij in shodov. Do tega prihaja med plazom odzivov na sobotno dogajanje v Turinu, kjer je v soboto med shodom v podporo deložiranemu avtonomnemu centru Askatasuna prišlo do spopadov med policijo in demonstranti, kar močno odmeva v italijanski javnosti. O turinskem dogajanju, ki ga je označil za »urbani terorizem subverzivne narave«, bo danes v obeh domovih italijanskega parlamenta poročal notranji minister Matteo Piantedosi.

Pozornost javnosti, zlasti politike, je osredotočena predvsem na posnetke, kjer je videti manjšo skupino demonstrantov, ki so se s pestmi, brcami in celo z manjšim kladivom znesli nad policistom. Tega so kasneje sprejeli v bolnišnico, ni pa v življenjski nevarnosti. Dogodek so obsodili politiki z vseh vetrov, kar pa ni zadostovalo, da nekateri predstavniki desnice ne bi namigovali na »pajdaštvo« levice z izgredniki.

Bilo naj bi jih kar 65

Premierka je včeraj sklicala vladni vrh, kjer je beseda tekla o tem, kam »razvrstiti« posamezne varnostne ukrepe - vseh naj bi bilo kar 65. Mudi se zlasti s tistimi, ki bi lahko prišli v poštev že v času Zimskih olimpijskih iger v Cortini in Milanu, med katerimi napovedujejo več protestov.

Med osrednjimi »varnostnimi« ukrepi so prepoved prodaje nožev mladoletnikom (potem ko je dijak na neki šoli v La Spezii do smrti zabodel sošolca), kazenskopravni ščit za pripadnike varnostnih organov, nameravajo pa uvesti tudi najmanj 12-urno (Salvini je zahteval kar 48 ur) preventivno pridržanje oseb, za katere varnostni organi sumijo, da bi lahko ogrožale mirno odvijanje shoda - denimo na podlagi posedovanja orožja, drugih predmetov, ki bi lahko bili uporabljeni za nasilna dejanja, ali čelad - ne da bi se glede tega izreklo pravosodje.