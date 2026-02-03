Jasli v Rojanu bodo septembra lahko le odprli

»Prejšnji predlog sklepa je bil zanič, « je bila na včerajšnji seji tržaškega mestnega sveta, na kateri se je končno razpravljalo o odprtju rojanskih otroških jasli, neposredna svetnica koalicijske stranke Naprej, Italija Angela Brandi. Levosredinska opozicija pa je poudarjala, da za leto in pol dolg zastoj pri odpiranju novega kompleksa ne nosi odgovornosti sama, temveč razprtije znotraj desne sredine. Mestni svet je samo z glasovi slednje vendarle potrdil sklep, ki omogoča, da bodo jeseni nove jasli v Rojanu končno odprli, s čimer bodo sistemu predšolske vzgoje v Trstu dodane 19. jasli. Prve sicer, ki jih bo upravljal zunanji izvajalec.

Razbremenitev dolgega čakanja

Na novo napisan sklep, ki je bil sprejet po dolgotrajni, a presenetljivo mirni razpravi, predvideva odprtje 66 javnih mest, kar bo razbremenilo dolge čakalne sezname. Toda soglasja o vsebini in posledicah izbrane rešitve ni bilo. Opozicija je bila enotna v oceni, da gre za polovično, začasno in politično vsiljeno rešitev, ki je posledica več kot poldrugo leto trajajočih nesoglasij znotraj večine. Vsebino sklepa je predstavil pristojni za šolstvo v mestni vladi Maurizio De Blasio, ki je spomnil, da so vanj vključili tudi bodoče jasli pri Sv. Ivanu, za katere se še ne ve, kdaj bodo končane. V razpravi, ki so jo v živo spremljali tudi predstavniki sindikatov, ki od vsega začetka nasprotujejo izbranemu modelu upravljanja novega kompleksa, so govorili samo predstavniki opozicije, iz desne sredine so besedo prevzeli le predstavniki stranke Naprej, Italija.

Najbolj je bila zgovorna Angela Brandi, katere stališča glede rojanskih jasli so bližje levi sredini kot njenim zaveznikom. Precej ostra je bila do sklepa, ki ga je njena koalicija predstavila aprila 2024. »Ta sklep je bil naravnost sramoten, saj je zasebnemu subjektu praktično izročil v upravljanje jasli, zgrajene z javnimi sredstvi občine, pri tem pa povsem prezrl dolgoletno kakovost in odličnost javnih vzgojno-izobraževalnih storitev Občine Trst, « je poudarila Brandi, za katero tudi novi sklep ni idealen, a vsekakor boljši od prejšnjega, saj Občina Trst ohranja vseh 66 mest.