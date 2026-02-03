Na Novi cesti za Opčine povozil starejšega pešca

Danes zjutraj je približno ob 7. uri na Novi cesti za Opčine nedaleč stran od križišča z Ulico Commerciale skuter povozil 74-letnega pešca, ki se je huje poškodoval in je v življenjski nevarnosti. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpel naj bi pretres možganov in naj bi po razpoložljivih podatkih bil v komi. Poškodoval se je tudi voznik, ki so ga ravno tako odpeljali v bolnišnico.

Na prizorišču so bili tudi gasilci in lokalni policisti. Zaradi prometne nesreče je prišlo do daljših prometnih zastojev.