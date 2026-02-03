VREME
DANES
Torek, 03 februar 2026
Iskanje
Črna kronika

Na Novi cesti za Opčine povozil starejšega pešca

Moški je v življenjski nevarnosti. Poškodoval se je tudi voznik skuterja

Spletno uredništvo |
Trst |
3. feb. 2026 | 10:47
    Na Novi cesti za Opčine povozil starejšega pešca
    Rešilec službe 118, fotografije je simbolična
Dark Theme

Danes zjutraj je približno ob 7. uri na Novi cesti za Opčine nedaleč stran od križišča z Ulico Commerciale skuter povozil 74-letnega pešca, ki se je huje poškodoval in je v življenjski nevarnosti. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpel naj bi pretres možganov in naj bi po razpoložljivih podatkih bil v komi. Poškodoval se je tudi voznik, ki so ga ravno tako odpeljali v bolnišnico.

Na prizorišču so bili tudi gasilci in lokalni policisti. Zaradi prometne nesreče je prišlo do daljših prometnih zastojev.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: