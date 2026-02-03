Stefani podpira severno makroregijo, Moretuzzo pa ji ostro nasprotuje

Ligaš Alberto Stefani, ki je decembra prevzel vajeti dežele Veneto, je naklonjen makroregiji severnoitalijanskih dežel. V intervjuju, objavljenem v nedeljo v dnevnikih Il Piccolo in Messaggero Veneto, je novinar Stefano Lorenzetto Stefanija povprašal o geslu »Sever!«, ki ga je predsednik deželne vlade v Venetu lansiral pred federalnim kongresom Lige. »Pred združevanjem severa ne bi bilo logično povezati severovzhodnih dežel v eno samo? Bila bi kot italijanska Bavarska,« je vprašal novinar.

»Absolutno podpiram severno makroregijo, ki bi vključevala Veneto, Furlanijo - Julijsko krajino, Trentinsko - Južno Tirolsko in Lombardijo, v duhu 117. člena italijanske ustave. To ne bi pomenilo uničenja identitet posameznih dežel. Zato se o tem pogovarjam z Massimilianom Fedrigo, Mauriziom Fugattijem in Attiliom Fontano (vsi so ligaši, op. nov.). Dodajte še Micheleja de Pascaleja, predsednika dežele Emilije - Romanje. Ni ligaš, a tudi z njim se pogovarjam,« je odvrnil Alberto Stefani.

Oblikovanju severne makroregije odločno nasprotuje Massimo Moretuzzo, vodja Pakta za avtonomijo, ki meni, da je Stefanijeve izjave treba ustrezno pretehtati. »Razočarani in zaskrbljeni smo, ker se je v politični razpravi ponovno pojavil predlog, za katerega menimo, da je popolnoma napačen in da ogroža zaščito deželne avtonomije,« je sporočil Moretuzzo. Kritičen je do nepovezanih in protislovnih izjav predstavnikov Lige, zato je napovedal svetniško vprašanje, s katerim želi od predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige izvedeti, če so se pogovori o ustanovitvi makroregije res začeli.