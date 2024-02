V prometni nesreči umrl 20-letnik, dva vrstnika sta se poškodovala

V prometni nesreči, ki se je zgodila okrog 3. ure ponoči pri Guminu, je izgubil življenje 20-letni domačin Matteo Pittana, dva njegova vrstnika pa sta sta se poškodovala. Avtomobil s katerim so se peljali, za volanom katerega je bil 20-letnik iz Trasaghisa, je zapeljal s ceste in padel v reko Ledra. Voznik in sopotnik iz Tolmeča sta se uspela izvleči iz razbitin, tretji mladenič, ki je bil na zadnjem sedežu, pa je ostal ukleščen v avtomobilu in je v njem umrl, kaže da zaradi utopitve. Gasilci, ki so prispeli z enoto za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF in z žerjavom, so ga našli še pripetega v avtomobilu, zanj pa kljub vsem prizadevanjem reševalcev ni bilo več pomoči. Njegovo truplo je na razpolago sodni oblasti, ki med drugim preverja položaj ostalih dveh mladeničev. Kot kaže, naj ne bi bila poklicala na pomoč na interventno telefonsko številko, pač pa neko tretjo osebo, zaradi česar naj bi se reševanje upočasnilo.