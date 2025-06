V Sežani prenovili atletski stadion in pomožno nogometno igrišče

V Športnem parku Sežana so danes odprli prenovljen atletski stadion in pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Kot so sporočili s sežanske občine, gre za eno največjih naložb v športno infrastrukturo v zadnjih letih v občini. Investicija je skupno vredna več kot milijon evrov.

Celovito so prenovili atletsko stezo. Na pomožnem nogometnem igrišču pa so zamenjali asfaltno podlago, položili novo umetno travo, ob tem pa izboljšali še drenažo in poskrbeli za novo razsvetljavo. Zamenjali so tudi stezo za skok v daljino in višino, plato za suvanje krogle. Dodali so še nova skladišča, pergole za počitek, pitnik ter druge funkcionalne površine, so povzeli.

Na sežanski občini ob novi pridobitvi menijo, da bo ta pomembno prispevala k razvoju športnih dejavnosti tako za osnovnošolce in srednješolce kot tudi za številna športna društva in rekreativne uporabnike.