V sinočnjo nesrečo na avtocesti A4 vpletenih šest avtomobilov

V sinočnjo nesrečo na avtocesti A4, ki se je pripetila okrog 22. ure na odseku med San Giorgiom in Latisano v smeri Benetk, je bilo vpletenih šest avtomobilov, v njej je bilo skupno udeleženih deset ljudi. Dve osebi sta bili poškodovani, ena huje. Na kraj sta prispeli reševalni vozili deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores iz Palmanove in San Giorgia. Eno od dveh poškodovanih žensk so prepeljali v bolnišnico v Latisano, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, za drugo, ki je bila huje poškodovana in jo je zdravstveno osebje na kraju intubiralo, pa je priletel reševalni helikopter. Z njim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter osebje družbe Autovie Venete. Vzroke nesreče preiskujejo policisti. Med njimi sta bila po vsej verjetnosti tudi megla in rosenje, ki sta se nad območjem zadrževala večji del noči.