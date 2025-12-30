V Škocjanskih jamah naj bi med potopom umrl potapljač

Po prvih informacijah, s katerimi razpolagajo na Jamarski reševalni službi, naj bi v Škocjanskih jamah danes med potopom umrl potapljač, je za STA povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. V teku je reševalna akcija, o dogodku so obveščeni tudi na Policijski upravi Koper.
Kot je za STA povedal Merela, imajo o dogodku še skope informacije, po prvih podatkih pa je med potopom v jami danes umrl potapljač. Potrdil je, da je reševalna akcija v teku. V njej poleg predstavnikov Jamarske reševalne službe pomaga policija, aktivirali so tudi štab civilne zaščite.
Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so bili obveščeni o tem, da naj bi bila v nesreči udeležena ena oseba in da naj bi na območju Škocjanskih jam stekla reševalna akcija.
Po navedbah vodje Jamarske reševalne službe Walterja Zakrajška je bil potapljač del ekipe treh potapljačev, vsi so slovenski državljani. Do nesreče je prišlo danes v dopoldanskih urah, na Jamarski reševalni službi pa so bili o njej obveščeni malo pred 12. uro. Ocenil je, da bi lahko reševalna akcija trajala do jutranjih ur. Od vhoda v jamski kompleks do kraja nesreče je približno uro normalne hoje, je navedel.
Več bo znanega po izjavi namestnika vodje Jamarske reševalne službe, ki bo ob 18. uri v Parku Škocjanske jame.