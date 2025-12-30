V Škocjanskih jamah naj bi med potopom umrl potapljač

Po prvih informacijah, s katerimi razpolagajo na Jamarski reševalni službi, naj bi v Škocjanskih jamah danes med potopom umrl potapljač, je za STA povedal namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela. V teku je reševalna akcija, o dogodku so obveščeni tudi na Policijski upravi Koper.

Kot je za STA povedal Merela, imajo o dogodku še skope informacije, po prvih podatkih pa je med potopom v jami danes umrl potapljač. Potrdil je, da je reševalna akcija v teku. V njej poleg predstavnikov Jamarske reševalne službe pomaga policija, aktivirali so tudi štab civilne zaščite.

Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so bili obveščeni o tem, da naj bi bila v nesreči udeležena ena oseba in da naj bi na območju Škocjanskih jam stekla reševalna akcija.