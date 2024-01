V Sloveniji gripa in okužbe dihal v porastu

Gripa in akutne okužbe dihal so med prebivalstvom v porastu, pojavljajo se v vseh zdravstvenih regijah. Cepljenje proti gripi je zato za vse, ki se želijo zaščititi, še vedno smiselno, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V letošnji sezoni se je sicer proti gripi cepilo 115.722 prebivalcev Slovenije.

Na NIJZ poudarjajo, da je najučinkovitejša zaščita pred gripo vsakoletno cepljenje. To ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni) je lahko uspešnost cepljenja manjša, zato je pomembno, da se proti gripi cepijo tudi njihovi družinski člani, saj tako zmanjšajo možnost, da posameznik pride v stik z virusom. Še posebej pa je cepljenje priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni.

Cepljenje proti gripi še posebej priporočajo starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in njihovim družinskim članom ter nosečnicam in njihovim družinskim članom.

Cepljenje svetujejo tudi zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pa lahko okužbo prenesejo na druge osebe in drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Skupno število obiskov in posvetov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi akutnih okužb dihal in gripi podobne bolezni je bilo v prvem tednu januarja nizko zaradi praznikov in šolskih počitnic. Akutnih okužb dihal je bilo več kot v preteklem tednu v starostnih skupinah nad 15 let, gripi podobne bolezni pa je bilo več predvsem v starostnih skupinah od 4 do 14 let.

Med vzorci, ki jih testirajo v laboratorijih, narašča delež pozitivnih na gripo. Virus influence, ki povzroča gripo, so namreč potrdili v 15,5 odstotka vseh testiranih vzorcev. V vzorcih, ki so jih odvzeli v ambulantah primarnega zdravstva, je bila tretjina pozitivnih na gripo, med vzorci iz bolnišnic je bilo pozitivnih 15 odstotkov.