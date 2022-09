V Sloveniji ni na oblasti desnica

Italijanski mediji, z izjemo obmejnih v Furlaniji Julijski krajini, o Sloveniji poročajo malo ali nič. O sosednji državi kvečjemu pišejo o volitvah (in še takrat zelo malo) ali o izrednih dogodkih, ki jih v majhni sosednji državi ni ravno veliko, prej nasprotno. Izjema je poročnje o slovenskih športnih podvigih, začenši z Luko Dončićem

Politični zemljevid o vzponu desnice, nacionalističnih in suverenističnih strank v Evropi, ki ga objavlja dnevnik La Repubblica, je majhna in precej obrobna stvar, priča pa o površnosti poročanja in nepoznavanja položaja v Sloveniji. Na karti je Slovenija označena s črno barvo, ob boku Belgije, Poljske in Madžarske, kjer so na oblasti in torej vladajo desno usmerjene stranke. Res je, da je SDS Janeza Janše na zadnjih volitvah dobila skoraj 24 odstotkov glasov, na volitvah pa je zmagala stranka Gibanje Svoboda predsednika vlade Roberta Goloba, v Sloveniji pa je aktualna vlada levosredinsko obarvana. Črna barva na zemljevidu je torej popolnoma odveč.