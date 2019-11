V Sloveniji nižji davek za knjige

Slovenski Državni zbor je včeraj potrdil novelo zakona o davku na dodano vrednosti (DDV), po kateri se bo z novim letom obdavčitev knjig in drugih publikacij znižala z 9,5 na pet odstotkov. Poslanci želijo s tem prispevati k večji dostopnosti kakovostne pisane besede za bralce.

V Sloveniji trenutno velja splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim velja tudi za knjige. Z novelo se bo uvedla nova znižana stopnja DDV v višini pet odstotkov, ki bo veljala za dobave in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako na fizičnih kot tudi elektronskih nosilcih.