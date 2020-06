V Sloveniji ob preklicu epidemije brez novih okužb, a z novo smrtno žrtvijo

V Sloveniji so v nedeljo opravili 246 testov na okužbo z novim koronavirusom, vsi so bili negativni. Doslej so okužbo potrdili pri 1473 ljudeh. V nedeljo je umrl en bolnik s covidom-19, skupaj doslej 109. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili pet bolnikov s covidom-19, eden je potreboval intenzivno nego, je sporočila vlada. Po premestitvah ostaja Univerzitetni klinični center Ljubljana edina slovenska bolnišnica za oskrbo bolnikov s covidom-19. V Sloveniji so doslej opravili 79.039 testov na okužbo z novim koronavirusom. Med 1473 pozitivnimi je bilo 650 moških in 823 žensk.

Z današnjim dnem je v Sloveniji uradno prenehalo veljati stanje epidemije, o novi razglasitvi pa bi začeli razmišljati, če bi v enem dnevu odkrili 30 okuženih, je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.