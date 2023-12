V Sloveniji odstrelili predvidenih 230 rjavih medvedov

Letos je bilo kljub nasprotovanju nevladnikov, ki so pravico iskali tudi na ustavnem sodišču, iz narave odvzetih 230 rjavih medvedov, je v pisnem odgovoru na poslansko vprašanje v DZ odgovorila Alenka Bratušek, ki začasno vodi pristojno ministrstvo. Ravno za toliko živali je ministrstvo za naravne vire in prostor tudi izdalo dovoljenje za odstrel.

»Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo do 10. novembra 2023 iz narave odvzetih vseh 230 rjavih medvedov. Dovoljenje ministrstva za naravne vire in prostor velja do 31. decembra 2023,« je v pisnem odgovoru na vprašanje poslanca Antona Šturbeja (SDS) v zvezi z odstrelom rjavih medvedov v letu 2023, ki je bil na spletnih straneh DZ objavljen v četrtek, odgovorila Bratušek.

Dovoljenje za odstrel so na ministrstvu za naravne vire in prostor izdali 13. aprila, a ga je upravno sodišče po vloženi tožbi nevladne organizacije Alpe Adria Green (AAG) 23. maja z začasno odredbo zadržalo. Do 25. maja, ko je bil ministrstvu vročen sklep sodišča o začasni odredbi, je bilo sicer iz narave z odstrelom že odvzetih 182 rjavih medvedov.

Upravno sodišče je tožbo zavrnilo, sodba pa je postala pravnomočna 26. septembra. Kot je dejala Bratušek, je ministrstvo 27. septembra po elektronski pošti obvestilo vse stranke v postopku, da se lahko nadaljuje izvrševanje predmetnega dovoljenja za odvzem iz narave z odstrelom.

Čeprav je rjavi medved zavarovana živalska vrsta, ki jo varujejo tako mednarodna kot tudi evropska in slovenska zakonodaja, pa je mogoč poseg v populacijo, če so v skladu z uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah izpolnjeni trije pogoji: če ni druge zadovoljive možnosti, če ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in če gre za enega od razlogov, navedenih v uredbi, kot sta na primer preprečitev resne škode ter zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi, je pojasnila Bratušek.