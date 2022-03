V Sloveniji rekordno visoke cene pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv so se danes, v skladu s pričakovanji, na številnih bencinskih servisih v Sloveniji močno dvignile in dosegle nove rekordne vrednosti. Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je bilo treba danes zjutraj za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,563 evra, za liter dizla pa 1,670 evra. Pri OMV-ju Slovenija je cena 95-oktanskega bencina 1,555 evra na liter, za liter dizla pa je potrebno odšteti 1,662 evra. MOL Slovenija medtem liter bencina ponuja za 1,564 evra, dizla pa za 1,669 evra.

Cene na bencinskih servisih ob avtocestah so še višje.

V sedanjih razmerah sicer vlada in naftni trgovci zagotavljajo, da so dobave in zaloge naftnih derivatov zadostne, da bo oskrba tudi v prihodnjih dneh nemotena.