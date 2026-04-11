V Sloveniji s torkom cena dizla zunaj avtocest predvidoma rahlo nižja

Regulirana cena dizelskega goriva bi se po tednih pritiskov lahko v torek v Sloveniji znižala za približno sedem centov na okoli 1,82 evra za liter, so izračunali pri Financah. Po njihovi osrednji oceni bo bencin cenejši za približno štiri cente na liter, kurilno olje pa za približno osem centov na liter.

Cene se na mediteranskih trgih zelo spreminjajo, za razliko od preteklih tednov pa nihanja niso več tako enosmerna navzgor. V zadnjih dneh spremljamo tudi sestopanje z večletnih vrhov, povprečna raven pa je po njihovih opažanjih nekoliko nižja kot pred tednom dni.

Dodaten blažilnik predstavlja valutni tečaj, saj se je evro v primerjavi z dolarjem okrepil za približno en odstotek. To nekoliko zmanjšuje pritisk mednarodnih kotacij na domače cene, čeprav napovedi zaradi občutnega nihanja še naprej ostajajo otežene, so dodali.

Regulirana cena za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest od minule srede znaša 1,653 evra, dizla 1,894 evra in kurilnega olja 1,555 evra. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.