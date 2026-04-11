Od ponedeljka kaže, da ne bo šlo brez padavin in prvih krajevnih neviht

Anticiklon bo danes in jutri v FJK zagotovil povečini sončno in za ta čas toplo vreme. Najvišje dnevne temperature so danes skoraj povsod presegale 20 stopinj Celzija. Jutri bo čez dan postopno že nekaj več oblakov.

Od ponedeljka bo anticiklon oslabel in bo nad Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, ki bo tam vztrajalo nekaj dni. Z južnimi tokovi bo proti nam pritekal postopno bolj vlažen zrak. Čez dan bodo ponekod že možne občasne manjše krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v noči na torek. Razmeroma toplo bo.

V torek se bo pomikala onstran Alp proti vzhodu višinska dolina s hladnejšim zrakom, ki bo predvidoma še nekoliko destabilizirala ozračje. Od nje se bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, odcepilo višinsko jedro hladnega zraka, ki se bo nato še kakšen dan zadrževalo nad alpskim območjem.

V torek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Vmes bodo lahko tudi posamezne krajevne plohe ali nevihte. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo. V torek bo že nekoliko hladneje kot v ponedeljek, v sredo pa se bo še dodatno ohladilo. Pihala bo burja.

Količina padavin bo odvisna od položaja sredozemskega ciklona in višinskega jedra hladnega zraka. V primeru bolj ugodne evolucije bi lahko slednja le obrobno destabilizirala ozračje, pri čemer bi bila ob občasnih padavinah tudi morebitna obdobja s spremenljivim vremenom ali delnimi razjasnitvami, obratno, v primeru neugodnejše evolucije, pa bi lahko bile padavine pogostejše in količine dežja večje.